Зеленский на час опоздал на встречу с Макроном, Стармером и Мерцем

Ранее Зеленский сообщил о прибытии в Лондон с официальным визитом. Он опубликовал видеозаписи из британского аэропорта. В столице Великобритании глава киевского режима открыто заявил о своих намерениях. Он планирует просить европейских партнёров о помощи с поставками средств противовоздушной обороны.