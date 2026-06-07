Ультраправый политик может стать мэром города в ФРГ впервые со времён нацистов

Биография кандидата уже привлекла внимание прессы. В прошлом политик устраивал факельные марши у приютов для мигрантов. До перехода в нынешнюю организацию он числился в ультраправой НДПГ, а сегодня также представляет её преемницу — партию Die Heimat («Родина»).