«Сам уходи!»: Жители Будапешта выступили против Мадьяра, жаждущего отставки президента

Акцию под лозунгом «Не бойтесь!» организовали общественные деятели, близкие к правоконсервативным кругам и оппозиционной партии «Фидес» экс-премьера Виктора Орбана. По подсчётам корреспондента РИА «Новости», площадь перед дворцом и прилегающие улицы заполнили около двух тысяч человек. В руках у демонстрантов были национальные флаги, белые цветы и плакаты: «Не уходите, господин президент!», «Что хочет Петер Мадьяр на ужин? Сердца 2,5 миллионов фидесовцев».