Израиль заявил о ракетном обстреле со стороны Ирана

7 июня Израиль нанес удар по южным пригородам Бейрута в ответ на ракетный обстрел северной части Израиля со стороны шиитского движения «Хезболла». Власти Ирана пообещали ответить на удары Израиля по Ливану. В Пентагоне сообщали Axios, что американские войска на Ближнем Востоке готовы к обороне на случай, если Иран возобновит атаки.