Зеленский умоляет ЕС о ракетах на британском телевидении

Зеленский сообщил, что планирует обсудить вопросы противовоздушной обороны на встрече с представителями Великобритании, Германии и Франции в Лондоне. По его словам, именно эта тема вызывает наибольшее количество проблем в текущей ситуации.
Ранее Зеленский сообщил о прибытии в Лондон с официальным визитом. Он опубликовал кадры из британского аэропорта. В столице Великобритании политик не скрывал, что намерен просить партнёров о помощи с поставками средств ПВО.
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