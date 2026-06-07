Прибывший в Лондон главарь киевского режима Владимир Зеленский отправился на телевидение, чтобы попросить ракеты. Он дал интервью британскому телеканалу Sky News и рассказал о критической нехватке средств ПВО на Украине. Глава режима отметил, что поставки ракет, способных перехватывать баллистические цели, существенно замедлились. Причиной задержек он назвал конфликт США и Ирана.