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Зеленский умоляет ЕС о ракетах на британском телевидении

Прибывший в Лондон главарь киевского режима Владимир Зеленский отправился на телевидение, чтобы попросить ракеты. Он дал интервью британскому телеканалу Sky News и рассказал о критической нехватке средств ПВО на Украине. Глава режима отметил, что поставки ракет, способных перехватывать баллистические цели, существенно замедлились. Причиной задержек он назвал конфликт США и Ирана.

Источник: Life.ru

Зеленский сообщил, что планирует обсудить вопросы противовоздушной обороны на встрече с представителями Великобритании, Германии и Франции в Лондоне. По его словам, именно эта тема вызывает наибольшее количество проблем в текущей ситуации.

«Есть большой дефицит противобаллистических ракет. Ракеты передаются очень медленно от США из-за Ирана и по другим причинам», — пожаловался главарь киевского режима.

Ранее Зеленский сообщил о прибытии в Лондон с официальным визитом. Он опубликовал кадры из британского аэропорта. В столице Великобритании политик не скрывал, что намерен просить партнёров о помощи с поставками средств ПВО.

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