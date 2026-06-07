Трамп назвал журналистку глупой и покинул студию

«Вы им подыгрываете. Вы знаете, что эти выборы подтасованы, ваша телекомпания об этом знает. Вы знаете, что я одержал победу на выборах [2024 года] при подавляющей поддержке избирателей, но 94% откликов в прессе при этом были негативными, потому что вы растеряли какое-либо доверие», — заявил Трамп. Помимо NBC News, он обвинил в продажности также телекомпании ABC, CBS и CNN.