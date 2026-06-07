Трамп назвал журналистку глупой и покинул студию

Рассуждая о прошедших 2 июня в штате Калифорния первичных выборах (праймериз), Трамп обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, обвинив на этом основании местные власти в продажности. В ответ на реплику ведущей, которая не согласилась с его оценками, Трамп заявил, что считает и ее «продажной или глупой».
«Вы им подыгрываете. Вы знаете, что эти выборы подтасованы, ваша телекомпания об этом знает. Вы знаете, что я одержал победу на выборах [2024 года] при подавляющей поддержке избирателей, но 94% откликов в прессе при этом были негативными, потому что вы растеряли какое-либо доверие», — заявил Трамп. Помимо NBC News, он обвинил в продажности также телекомпании ABC, CBS и CNN.
«Давайте на этом завершим, с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего», — обратился он к ведущей, сорвав с пиджака микрофон и бросив его на пол. В ответ на просьбу продолжить интервью Трамп отметил, что «страна не может быть великой, если в ней нечестные СМИ».