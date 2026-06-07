Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал журналистку глупой и покинул студию

Президент США Дональд Трамп эмоционально прервал интервью телеканалу NBC News, обвинив ведущую Кристен Уэлкер в продажности.

Источник: Reuters

Рассуждая о прошедших 2 июня в штате Калифорния первичных выборах (праймериз), Трамп обратил внимание на то, что там до сих пор продолжается подсчет голосов, обвинив на этом основании местные власти в продажности. В ответ на реплику ведущей, которая не согласилась с его оценками, Трамп заявил, что считает и ее «продажной или глупой».

«Вы им подыгрываете. Вы знаете, что эти выборы подтасованы, ваша телекомпания об этом знает. Вы знаете, что я одержал победу на выборах [2024 года] при подавляющей поддержке избирателей, но 94% откликов в прессе при этом были негативными, потому что вы растеряли какое-либо доверие», — заявил Трамп. Помимо NBC News, он обвинил в продажности также телекомпании ABC, CBS и CNN.

«Давайте на этом завершим, с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего», — обратился он к ведущей, сорвав с пиджака микрофон и бросив его на пол. В ответ на просьбу продолжить интервью Трамп отметил, что «страна не может быть великой, если в ней нечестные СМИ».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше