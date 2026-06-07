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«Украинская правда»: Зеленский полетел в Лондон через Молдавию

Издание пишет, что раньше Владимир Зеленский регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Владимир Зеленский на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной полетел в Великобританию через Молдавию. Об этом пишет издание «Украинская правда».

По данным издания, Зеленский полетел в Соединенное Королевство через аэропорт Кишинева, тогда как ранее регулярно пользовался аэропортом польского Жешува для зарубежных визитов. Пока официально неизвестно, с чем связана смена места вылета самолета с Зеленским.

Конфликт между Украиной и Польшей.

Конфликт между Варшавой и Киевом возник из-за присвоения 26 мая Зеленским Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ имени «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Решение Киева вызвало возмущение в Польше. Экс-президент республики Лех Валенса заявил, что, «воздавая честь бандитам из УПА», Зеленский оскорбил «всех убитых» поляков. Валенса отказался продолжать поддерживать Зеленского после такого решения. МИД Польши в связи с произошедшим вызвал украинского посла в Варшаве Василия Боднара и выразил ему обеспокоенность по этому поводу. В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей государственной награды республики — ордена Белого орла.

Представители польских властей, в том числе Институт национальной памяти, время от времени выражают возмущение прославлением Киевом бандеровцев, виновных в гибели более 100 тыс. поляков на Западной Украине в годы Великой Отечественной войны.

С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны экстремистскими и запрещены в РФ) атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля было объявлено государственным памятным днем.

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