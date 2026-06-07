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Иран пригрозил новыми ударами по Израилю в случае продолжения атак на Ливан

Иран потребовал от Израиля прекратить удары по югу Ливана. В противном случае армия Ирана нанесет «более сокрушительные удары» по Израилю, заявил центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», передает Fars.

Иран потребовал от Израиля прекратить удары по югу Ливана. В противном случае армия Ирана нанесет «более сокрушительные удары» по Израилю, заявил центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия», передает Fars.

Вечером 7 июня Иран атаковал ракетами Израиль в ответ на удары ЦАХАЛа по южным пригородам Бейрута. Армия обороны Израиля заявила, что перехватила все ракеты. Зафиксированы новые запуски ракет со стороны Ирана, следует из заявления ЦАХАЛа в Telegram-канале.

Это стало первым ракетным ударом Ирана по Израилю с момента объявления перемирия 8 апреля. Президент США Дональд Трамп проинформирован об атаках, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника.

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