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«Страна»: Киев решил притормозить сделку с США по недрам

Киев решил притормозить сделку с США по разработке недр. По данным СМИ, причиной стали ухудшение отношений Зеленского и Трампа, а также неопределенность для инвесторов.

Источник: Аргументы и факты

Власти Украины негласно замедлили реализацию соглашения с США о совместной разработке полезных ископаемых. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники, связанные с добывающей отраслью.

По словам собеседников издания, работа по ресурсной сделке фактически остановилась несколько месяцев назад.

«После того как отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом окончательно испортились, в офисе президента дали команду притормозить», — утверждает один из источников.

Собеседники издания также отмечают, что потенциальные американские инвесторы заняли выжидательную позицию. По их словам, бизнес не готов активно вкладываться в проекты из-за неопределенности вокруг сроков завершения конфликта на Украине.

Соглашение между Киевом и Вашингтоном было подписано в мае 2025 года. Документ предусматривает сотрудничество в разработке нефтегазовых месторождений, а также залежей лития и редкоземельных металлов.

Для реализации проекта стороны создали Инвестиционный фонд реконструкции. Предполагалось, что соглашение поможет привлечь в украинскую экономику крупные зарубежные инвестиции.

Однако, как пишет «Страна», значимых результатов по добывающим проектам пока нет. Единственным публичным примером стало проведение конкурса на разработку литиевого месторождения Добра в Кировоградской области. Впоследствии результаты конкурса были оспорены в суде.

По данным издания, среди причин замедления сделки называют продолжающиеся боевые действия, отсутствие ясности по срокам их завершения и политические разногласия между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, источники не исключают, что украинские власти рассматривают возможность привлечения к разработке природных ресурсов европейских инвесторов.

Ранее президент США Дональд Трамп называл ресурсное соглашение важным элементом экономического сотрудничества с Украиной. В Вашингтоне также заявляли, что реализация проекта может стать одной из гарантий долгосрочной поддержки Киева.

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