«Страна»: Киев решил притормозить сделку с США по недрам

По данным издания, среди причин замедления сделки называют продолжающиеся боевые действия, отсутствие ясности по срокам их завершения и политические разногласия между Киевом и Вашингтоном. Кроме того, источники не исключают, что украинские власти рассматривают возможность привлечения к разработке природных ресурсов европейских инвесторов.