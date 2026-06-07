Иран заявил об ударе по израильской авиабазе «Рамат-Давид»

«Сегодняшняя операция была всего лишь предупреждением, и если агрессия повторится, ответные меры будут более масштабными», — указано в заявлении КСИР в Telegram-канале.
Иран выпустил по северу Израиля около 10 баллистических ракет несколькими залпами, сообщает The Times of Israel. ЦАХАЛ заявил, что все ракеты были перехвачены.
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