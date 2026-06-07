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Иран нанес ракетный удар по израильской авиабазе «Рамат-Давид»

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении удара баллистическими ракетами по израильской авиабазе «Рамат-Давид». Как утверждается в заявлении КСИР, именно с этой авиабазы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляла атаки на Ливан.

Источник: AP 2024

«Сегодняшняя операция была всего лишь предупреждением, и если агрессия повторится, ответные меры будут более масштабными», — указано в заявлении КСИР в Telegram-канале.

По данным The Times of Israel, Иран выпустил по северу Израиля около 10 баллистических ракет несколькими залпами. В ЦАХАЛ сообщили, что все ракеты были перехвачены.

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