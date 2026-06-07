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ЦИК: партия Пашиняна лидирует на выборах в Армении

Согласно первым данным Центральной избирательной комиссии, партия «Гражданский договор», возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, набирает 57,14% голосов после обработки 19,6 тысячи бюллетеней.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее заявлял представитель партии «Сильная Армения» Арам Вардеванян, в ходе голосования было зафиксировано множество нарушений избирательного законодательства. Он уточнил, что имели место случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Лидер политсилы Самвел Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.

Представитель партии «Армения», которую возглавляет экс-президент Роберт Кочарян, Ишхан Сагателян заявил, что власти применяли избирательную карусель, запугивали граждан и пытались повлиять на их волеизъявление.

В Национальное собрание Армении входит не менее 101 депутата, срок их полномочий составляет пять лет. За мандаты боролись 18 политических сил: 16 партий и два блока, в том числе «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна, который занимает свой пост с 2018 года и намерен оставаться у власти еще минимум пять лет.

По данным западных социологов, партию премьер-министра готовы поддержать менее 37 процентов избирателей. При этом оппозиция в сумме может набрать порядка 49 процентов: «Сильная Армения» — 26, «Армения» — 12, «Процветающая Армения» — шесть процентов, «Крылья единства» — пять процентов.

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