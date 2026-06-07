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Fox News: Трамп считает, что иранские удары по Израилю не помогут переговорам

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил недовольство израильскими ударами по Бейруту и иранской атакой на Израиль.

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил недовольство израильскими ударами по Бейруту и иранской атакой на Израиль.

Об этом сообщает Fox News, ссылаясь на президента США.

«Трамп сказал: “Я этим недоволен”, — приводит слова хозяина Белого дома ведущий.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана была израильская авиабаза Рамат-Давид, с которой ЦАХАЛ атаковал Ливан.

Власти Израиля намерены ответить на обстрел со стороны Ирана.

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