Иракская группировка «Катаиб Хезболлах» пригрозила атаковать объекты США в регионе

Согласно цитируемому документу, данные меры будут приняты в случае, если США возобновят удары по Ирану и таким образом «вмешаются в столкновение» между Израилем и исламской республикой.
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«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламистской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.Читать дальше