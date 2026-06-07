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Иракская группировка «Катаиб Хезболлах» пригрозила атаковать объекты США в регионе

Данные меры будут приняты в случае, если США возобновят удары по Ирану.

КАИР, 7 июня. /ТАСС/. Иракская шиитская вооруженная группировка «Катаиб Хезболлах» пригрозила атаковать объекты США в самом Ираке и за его пределами. Заявление проиранского военного формирования распространил портал Shafaq News.

Согласно цитируемому документу, данные меры будут приняты в случае, если США возобновят удары по Ирану и таким образом «вмешаются в столкновение» между Израилем и исламской республикой.

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