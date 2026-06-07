Сирия закрыла небо на юге и прекратила работу аэропорт Дамаска

ДОХА, 7 июн — РИА Новости. Международный аэропорт Дамаска прекращает работу на 12 часов, закрыто воздушное пространство над югом Сирии, сообщило в воскресенье вечером сирийское управление гражданской авиации.
«Временное закрытие южных воздушных коридоров и прекращение операций в международном аэропорту Дамаска на 12 часов», — сообщили в управлении.
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