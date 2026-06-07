Axios: Трампа проинформировали об эскалации между Израилем и Ираном

«Президент Трамп проинформирован об эскалации между Израилем и Ираном», — написал он. Как отмечает портал, иранская атака по территории Израиля 7 июня стала «первым ракетным ударом по Израилю со стороны Ирана с момента объявления режима прекращения огня 8 апреля». Axios подчеркивает, что это «грозит провалом переговоров между США и Ираном и возобновлением войны».
Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Это произошло после того, как 7 июня ВВС Израиля нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, это было сделано в ответ на обстрелы территории еврейского государства отрядами «Хезболлах». Власти Ирана ранее предупреждали, что в случае удара Израиля по Бейруту дадут ответ.