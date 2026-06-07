Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Израиле в понедельник отменили образовательную деятельность

Власти Израиля в понедельник отменили образовательную деятельность из-за атак.

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июн — РИА Новости. Власти Израиля приняли решения отменить образовательную деятельность по всей стране в понедельник из-за возобновившихся ракетных атак из Ирана, обновленные инструкции распространила израильская служба командования тылом.

«Образовательная деятельность отменяется по все стране», — говорится в инструкциях, которые актуальны на 8 июня.

Ранее Иран нанес несколько ракетных атак по северной части Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в крупнейшем северном портовом городе Хайфа. По утверждению Армии обороны Израиля, все ракеты были сбиты средствами противоракетной обороны.

Представитель мэрии Тель-Авива сообщил РИА Новости, что в связи с эскалацией в городе были открыты общественные бомбоубежища.

Главный израильский аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме, сообщило израильское управление аэропортов.

Данных о пострадавших или ущербе в Израиле в связи с ракетными атаками из Ирана не поступало.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше