В Израиле в понедельник отменили образовательную деятельность

«Образовательная деятельность отменяется по все стране», — говорится в инструкциях, которые актуальны на 8 июня.
Ранее Иран нанес несколько ракетных атак по северной части Израиля. Сирены воздушной тревоги сработали в крупнейшем северном портовом городе Хайфа. По утверждению Армии обороны Израиля, все ракеты были сбиты средствами противоракетной обороны.
Представитель мэрии Тель-Авива сообщил РИА Новости, что в связи с эскалацией в городе были открыты общественные бомбоубежища.
Главный израильский аэропорт Бен-Гурион продолжает работу в штатном режиме, сообщило израильское управление аэропортов.
Данных о пострадавших или ущербе в Израиле в связи с ракетными атаками из Ирана не поступало.