Тренер сборной Дании — о ситуации с Эриксеном: шокирующий момент для нас всех

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример прокомментировал ситуацию с потерей сознания полузащитником национальной команды Кристианом Эриксеном.
«Это шокирующий момент для нас всех. Самым важным, конечно, было то, что мы получили отчёт о состоянии Кристиана. Доктор Мортен Боэсен сообщил, что Эриксен чувствует себя хорошо, он справился с этой ситуацией. Это было самым важным», — сказал Ример в эфире TV2.
Товарищеская игра была остановлена на 65-й минуте при счёте 2:1. 34-летний футболист упал на газон. Ему была оказана необходимая помощь.
Напомним, что датчанин пережил остановку сердца во время матча против Финляндии на Евро-2020. После этого случая ему установили кардиостимулятор — и он смог продолжить карьеру.
Ранее врач сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена после потери сознания.