Тренер сборной Дании — о ситуации с Эриксеном: шокирующий момент для нас всех

«Это шокирующий момент для нас всех. Самым важным, конечно, было то, что мы получили отчёт о состоянии Кристиана. Доктор Мортен Боэсен сообщил, что Эриксен чувствует себя хорошо, он справился с этой ситуацией. Это было самым важным», — сказал Ример в эфире TV2.