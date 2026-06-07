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Двое подростков получили ранения в результате удара ВСУ по Лисичанску

В результате прицельного удара украинских военных два подростка получили ранения в Лисичанске.

В результате прицельного удара украинских военных два подростка получили ранения в Лисичанске.

Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Ранения получили юноши 14 и 15 лет. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, молодые люди доставлены в больницу», — заявил руководитель республики.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) заявили, что верифицировали гибель 21 мирного жителя в результате террористической атаки ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске.

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