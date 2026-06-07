Двое подростков получили ранения в результате удара ВСУ по Лисичанску

В результате прицельного удара украинских военных два подростка получили ранения в Лисичанске.
Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Ранения получили юноши 14 и 15 лет. Им оперативно оказана необходимая медицинская помощь, молодые люди доставлены в больницу», — заявил руководитель республики.
Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) заявили, что верифицировали гибель 21 мирного жителя в результате террористической атаки ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске.