Трамп призвал Иран вернуться к переговорам

«Мы очень близки. Я бы сказал, что соглашение будет подписано в понедельник, вторник или среду на следующей неделе. И теперь это происходит. …Вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку», — сказал господин Трамп в разговоре с Fox News.