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Трамп призвал Иран вернуться к переговорам

Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам. Накануне иранская сторона запустила ракеты по Израилю. По словам американского лидера, эта атака осложнит текущие дипломатические усилия.

Президент США Дональд Трамп призвал Иран вернуться к переговорам. Накануне иранская сторона запустила ракеты по Израилю. По словам американского лидера, эта атака осложнит текущие дипломатические усилия.

«Мы очень близки. Я бы сказал, что соглашение будет подписано в понедельник, вторник или среду на следующей неделе. И теперь это происходит. …Вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку», — сказал господин Трамп в разговоре с Fox News.

Американский президент также раскритиковал удары Израиля по Бейруту, заявив, что он «недоволен этим».

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