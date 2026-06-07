Трамп призвал Иран вернуться к переговорам

«Мы очень близки. Я бы сказал, что соглашение будет подписано в понедельник, вторник или среду на следующей неделе. И теперь это происходит. …Вы запустили свои ракеты, этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключайте сделку», — сказал господин Трамп в разговоре с Fox News.
Американский президент также раскритиковал удары Израиля по Бейруту, заявив, что он «недоволен этим».
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше