Равид: Трамп попросит Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану

Кроме того, глава Белого дома считает, что продолжающиеся ракетные атаки со стороны Ирана негативно сказываются на перспективах переговорного процесса. По его мнению, обмен ударами между сторонами лишь усложняет поиск дипломатического решения и повышает напряженность в регионе.