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Равид: Трамп попросит Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану

Трамп может в ближайшее время позвонить Нетаньяху с просьбой не наносить ответные удары по Ирану.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и призвать его отказаться от ответных действий против Ирана. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, сославшись на слова американского лидера.

По данным американских СМИ, Трамп также выразил недовольство израильскими ударами по объектам в Бейруте. Вместе с тем он дал понять, что обеспокоен дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, глава Белого дома считает, что продолжающиеся ракетные атаки со стороны Ирана негативно сказываются на перспективах переговорного процесса. По его мнению, обмен ударами между сторонами лишь усложняет поиск дипломатического решения и повышает напряженность в регионе.

Ранее член комитетов палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов по вооружённым силам и разведке Пэт Фэллон заявил, что США могут возобновить удары на территории Ирана.

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