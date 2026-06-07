Равид: Трамп попросит Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану

По данным американских СМИ, Трамп также выразил недовольство израильскими ударами по объектам в Бейруте. Вместе с тем он дал понять, что обеспокоен дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.
Кроме того, глава Белого дома считает, что продолжающиеся ракетные атаки со стороны Ирана негативно сказываются на перспективах переговорного процесса. По его мнению, обмен ударами между сторонами лишь усложняет поиск дипломатического решения и повышает напряженность в регионе.
Ранее член комитетов палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов по вооружённым силам и разведке Пэт Фэллон заявил, что США могут возобновить удары на территории Ирана.