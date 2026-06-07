Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прогнозирует долгий конфликт, если Израиль ответит на атаку Ирана

Трамп прогнозирует многолетний конфликт, если Израиль ответит на иранскую атаку.

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что если Израиль ответит на иранскую атаку, это «будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет».

«Если Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — ред.) нанесет ответный удар, это просто будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет», — сказал американский лидер в интервью репортеру Axios Бараку Равиду, журналист опубликовал выдержки в Х.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше