Трамп прогнозирует долгий конфликт, если Израиль ответит на атаку Ирана

«Если Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — ред.) нанесет ответный удар, это просто будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет», — сказал американский лидер в интервью репортеру Axios Бараку Равиду, журналист опубликовал выдержки в Х.
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