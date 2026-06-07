Трамп прогнозирует долгий конфликт, если Израиль ответит на атаку Ирана

«Если Биби (премьер Израиля Биньямин Нетаньяху — ред.) нанесет ответный удар, это просто будет продолжаться, как последние 47 лет или последние 3 тысячи лет», — сказал американский лидер в интервью репортеру Axios Бараку Равиду, журналист опубликовал выдержки в Х.