Данные с 97% участков: партия и.о. премьера непризнанного Косова лидирует на выборах

Парламентские выборы носят внеочередной характер и проводятся в Косове в третий раз за последние полтора года. Они были назначены после того, как парламент не смог избрать нового президента края на смену Вьосе Османи, полномочия которой истекли. Политический кризис привел к роспуску законодательного органа. Фаворитом считается движение «Самоопределение», которое победило на предыдущих выборах в декабре 2025 года, однако не смогло обеспечить устойчивую договоренность с оппозицией о кандидатуре главы края. Основными соперниками движения выступают Демократическая партия Косова, Демократический союз Косова и «Альянс за будущее Косова».