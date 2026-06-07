Данные с 97% участков: партия и.о. премьера непризнанного Косова лидирует на выборах

БЕЛГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Движение «Самоопределение» исполняющего обязанности премьер-министра самопровозглашенного Косова Альбина Курти набирает 43% на внеочередных выборах в парламент края по итогам обработки голосов с 97% участков. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в Приштине.
Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Основные соперники движения Курти в лице Демократической партии Косова и Демократического союза Косова получают 21,2% и 17,7% голосов соответственно. Четвертое место занимает «Альянс за будущее Косова» с 7%. Явка составила 36%.
Парламентские выборы носят внеочередной характер и проводятся в Косове в третий раз за последние полтора года. Они были назначены после того, как парламент не смог избрать нового президента края на смену Вьосе Османи, полномочия которой истекли. Политический кризис привел к роспуску законодательного органа. Фаворитом считается движение «Самоопределение», которое победило на предыдущих выборах в декабре 2025 года, однако не смогло обеспечить устойчивую договоренность с оппозицией о кандидатуре главы края. Основными соперниками движения выступают Демократическая партия Косова, Демократический союз Косова и «Альянс за будущее Косова».
Большое значение голосование имеет для сербской общины, за которой в парламенте зарезервированы 10 из 120 мест. К участию в голосовании допущен «Сербский список» — крупнейшая партия косовских сербов. Ранее ее безуспешно пытались не допустить до выборов. В Белграде призвали сербов в Косове и Метохии поддержать «Сербский список», назвав его гарантией защиты национальных интересов на фоне продолжающегося закрытия сербских институтов в крае по инициативе властей в Приштине.
Резолюция Совета Безопасности ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Документ также санкционировал международное гражданское и военное присутствие в крае. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также 5 государств Евросоюза.