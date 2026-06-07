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Зеленский пожаловался на США из-за дефицита средств ПВО у Украины

Зеленский пожаловался на США из-за дефицита средств ПВО у ВСУ.

ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на Соединенные Штаты из-за дефицита средств ПВО у Украины и низкую скорость их передачи.

«Проблемы с ПВО связаны с большим дефицитом ракет для борьбы с баллистическими ракетами и очень медленной передачей из США из-за Ирана и так далее», — заявил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky.

«Мы можем работать против различных видов ракет, беспилотников, с разными двигателями, медленных, быстрых, но против баллистических — нет», — сказал он.

В конце мая Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на письмо.

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