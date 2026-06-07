Зеленский пожаловался на США из-за дефицита средств ПВО у Украины

ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на Соединенные Штаты из-за дефицита средств ПВО у Украины и низкую скорость их передачи.
«Мы можем работать против различных видов ракет, беспилотников, с разными двигателями, медленных, быстрых, но против баллистических — нет», — сказал он.
В конце мая Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ. Позднее Зеленский сообщил, что ни Конгресс США, ни Белый дом не ответили на письмо.