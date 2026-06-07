Владимир Зеленский заявил, что встречался в Киеве с Романом Абрамовичем.
«Он приезжал в Киев. Он сказал: “Я привёз вам послание и хочу получить послание от вас и передать его (лидеру России Владимиру. — RT) Путину”, — сказал глава киевского режима в беседе со Sky News.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ сообщил, что российский бизнесмен ездил на Украину, потому что Киев хотел встречи с Москвой. Это было за день до террористической атаки ВСУ на колледж в Старобельске.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что не может назвать имя российского бизнесмена, посетившего Киев.