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Зеленский заявил, что проводил встречу с Абрамовичем в Киеве

Владимир Зеленский заявил, что встречался в Киеве с Романом Абрамовичем.

Владимир Зеленский заявил, что встречался в Киеве с Романом Абрамовичем.

«Он приезжал в Киев. Он сказал: “Я привёз вам послание и хочу получить послание от вас и передать его (лидеру России Владимиру. — RT) Путину”, — сказал глава киевского режима в беседе со Sky News.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ сообщил, что российский бизнесмен ездил на Украину, потому что Киев хотел встречи с Москвой. Это было за день до террористической атаки ВСУ на колледж в Старобельске.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что не может назвать имя российского бизнесмена, посетившего Киев.

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