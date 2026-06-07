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Зеленский заявил, что Абрамович приезжал в Киев

Зеленский заявил, что Абрамович приезжал в Киев, чтобы передать послание Путину.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский сообщил, что бизнесменом, прибывшим в Киев и передавшим послание российскому лидеру Владимиру Путину, являлся Роман Абрамович, передает РИА Новости со ссылкой на Sky.

«Абрамович приезжал в Киев», — сообщил Зеленский в интервью британскому телеканалу.

Он также отметил, что в процессе общения с Абрамовичем поднимались вопросы возможного компромисса.

Ранее также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц прибыли в Лондон, чтобы обсудить возможные переговоры с Россией по Украине.

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