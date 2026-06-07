Силы Организации красного полумесяца Ирана приведены в полную готовность

«В связи с нарушением режима прекращения огня со стороны Израиля в южных пригородах Ливана и с учетом возможности вражеских атак, оперативные силы красного полумесяца по всей стране были приведены в состояние полной готовности», — говорится в заявлении, его цитирует иранский телеканал SNN.
Иран выпустил несколько ракет по северу Израиля вечером в воскресенье. Атака последовала через несколько часов после угроз из Ирана о том, что Тегеран ответит на недавний удар израильской армии по пригороду Бейрута.
Канцелярия главы правительства Израиля ранее заявила, что армия Израиля нанесла удар по южному пригороду Бейрута в ответ на обстрелы со стороны движения «Хезболлах». По информации ливанского национального агентства NNA, удары израильской армии пришлись по двум квартирам в жилых домах, есть информация о пострадавших.