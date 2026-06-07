Первые данные СМИ показывают противоречивые результаты партии Пашиняна

ЕРЕВАН, 7 июн — РИА Новости. Армянский портал News.am опубликовал статьи с первыми данными подсчета голосов из разных сел Армении, партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна показала противоречивые результаты и на ряде участков заняла третье и даже четвертое место.
«По предварительным данным, в ряде населенных пунктов зафиксированы значительные различия между политическими силами, а в некоторых общинах борьба была достаточно конкурентной», — сообщил сайт.
Так, в селе Дарбник общины Масис Араратской области наибольшее число голосов получила партия «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, набрав 235 голосов. На втором месте — блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна с 208 голосами, и только на третьем — партия Никола Пашиняна «Гражданский договор», получившая 203 голоса.
В селе Гегамасар Гегаркуникской области наибольшую поддержку получил блок «Армения», набрав 230 голосов. «Гражданский договор» Никола Пашиняна занял третье место с 99 голосами.
В селе Гегамаван Гегаркуникской области блок «Армения» также занял первое место, набрав 441 голос. На втором месте — партия «Гражданский договор» с 287 голосами.
В селе Джил Гегаркуникской области наибольшее число голосов получила партия «Процветающая Армения» — 107. Партия «Гражданский договор» заняла только четвертое место с 58 голосами.
В общине Хнаберд Араратской области «Гражданский договор» занял первое место с 334 голосами, на втором месте — «Процветающая Армения» с 305 голосами.
В селе Кут Гегаркуникской области на избирательном участке 21/60 «Гражданский договор» также занял первое место, получив 51 голос из 111.