Зеленский остался для переговоров один на один со Стармером

ЛОНДОН, 7 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц ушли с переговоров по Украине в резиденции британского премьер-министра Кира Стармера, после чего Владимир Зеленский и Стармер остались на Даунинг-стрит вдвоем, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Макрон и Мерц прибыли в резиденцию Стармера для обсуждения возможных переговоров с Россией.
Лидеры прибыли около 18.30 (20.30 мск) и провели переговоры в формате Е3 без Зеленского, который прибыл только к 19.20.
Переговоры четырех лидеров продолжились до 21.10, после чего Мерц и Макрон ушли с Даунинг-стрит обратно в соседнее здание МИДа, откуда ранее пришли.
Стармер и Зеленский их проводили за дверь, после чего вернулись внутрь.
В четверг Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину был передан письменный вариант «открытого письма» Зеленского, и что президент России ознакомился с ним.
Президент РФ в четверг на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России есть желание закончить конфликт на Украине. При этом он отметил, что Киев не готов к мирным договоренностям.
Ранее лидеры Британии, Германии и Франции неоднократно встречались с Зеленским по поводу украинского урегулирования, однако к прогрессу в переговорах эти встречи не привели.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.