Зверев: невероятно счастлив наконец-то держать в руках трофей ТБШ

«Сейчас во мне всё сразу, все эмоции одновременно. Мне кажется, на протяжении этих двух недель я довольно хорошо справлялся с собой, но сегодня — нет. Я был невероятно нервным. Но то, как я играл в пятом сете, очень меня радует. Я очень доволен, и да, невероятно счастлив наконец-то держать в руках трофей турнира Большого шлема», — сказал Зверев в интервью Eurosport.