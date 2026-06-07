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Зверев: невероятно счастлив наконец-то держать в руках трофей ТБШ

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об эмоциях после победы на Открытом чемпионате Франции.

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об эмоциях после победы на Открытом чемпионате Франции.

«Сейчас во мне всё сразу, все эмоции одновременно. Мне кажется, на протяжении этих двух недель я довольно хорошо справлялся с собой, но сегодня — нет. Я был невероятно нервным. Но то, как я играл в пятом сете, очень меня радует. Я очень доволен, и да, невероятно счастлив наконец-то держать в руках трофей турнира Большого шлема», — сказал Зверев в интервью Eurosport.

Немец с русскими корнями одолел в пяти сетах итальянца Флавио Коболли со счётом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1. Продолжительность встречи составила 4 часа 16 минут.

За это время Зверев шесть раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал восемь брейк-пойнтов из 19 заработанных.

Также он стал первым немцем за 30 лет, кто выиграл ТБШ в мужском одиночном разряде.

Ранее Джокович на русском поздравил Андрееву с победой на «Ролан Гаррос».