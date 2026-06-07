Одесское СИЗО проверяют после видео с издевательствами над экс-сотрудником ТЦК

Сообщения об издевательствах над бывшим сотрудником ТЦК в одесском СИЗО получило широкий резонанс в украинских СМИ. На видео, опубликованном в украинских пабликах, видно, как заключенный, снимающий видео, обращается с сокамерником как с собакой, заставляет его ползать на четвереньках по полу и приносить тапочки. В соцсетях были опубликованы утверждения о том, что издевательствам подвергался бывший сотрудник ТЦК. При этом не было данных о его личности и обвинениях, в связи с которыми он оказался в изоляторе.