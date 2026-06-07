Одесское СИЗО проверяют после видео с издевательствами над экс-сотрудником ТЦК

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Начальник следственного изолятора украинского города Одессы был отстранен от должности на время служебной проверки после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой, предположительно, показаны издевательства в камере над бывшим сотрудником территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщило украинское издание «Факты ICTV» со ссылкой на заявление Государственной криминально-исполнительной службы Украины.
В нем говорится, что проверка в одесском следственном изоляторе была начата после публикации в интернете и соцсетях видеозаписи, на которой запечатлены противоправные действия в отношении одного из заключенных со стороны сокамерников. Несмотря на то, что подтверждение подлинности видео пока не получено, руководство Одесского СИЗО отстранено от исполнения обязанностей. Для проверки в Одессу направлена группа из руководящих сотрудников Криминально-исполнительной службы.
Сообщения об издевательствах над бывшим сотрудником ТЦК в одесском СИЗО получило широкий резонанс в украинских СМИ. На видео, опубликованном в украинских пабликах, видно, как заключенный, снимающий видео, обращается с сокамерником как с собакой, заставляет его ползать на четвереньках по полу и приносить тапочки. В соцсетях были опубликованы утверждения о том, что издевательствам подвергался бывший сотрудник ТЦК. При этом не было данных о его личности и обвинениях, в связи с которыми он оказался в изоляторе.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. За время мобилизации в стране сложился негативный образ сотрудников военкомата, их стали называть «людоловами», а стиль работы, когда мужчин призывного возраста буквально выхватывают на улицах и силой заталкивают в микроавтобусы, — «бусификацией». Видео инцидентов с попытками силовой мобилизации попадают в местные соцсети практически ежедневно.
Мобилизация на Украине сопровождается повсеместной коррупцией. Часто сообщается о задержании сотрудников ТЦК, которые за взятки обещали освободить людей от призыва в украинскую армию.