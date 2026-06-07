В Ираке заявили о падении БПЛА в центре страны после иранских ударов по Израилю

«Появившаяся в некоторых СМИ информация о якобы крушении пассажирского самолета в Кербеле не соответствует действительности. Упавшим на территории провинции объектом был БПЛА», — приводит его слова агентство INA. Губернатор не уточнил, какому государству принадлежал рухнувший дрон, а также причину его крушения.
Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Это произошло после того, как 7 июня ВВС Израиля нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, это было сделано в ответ на обстрелы территории еврейского государства отрядами «Хезболлах». Власти Ирана ранее предупреждали, что в случае удара Израиля по Бейруту дадут ответ.