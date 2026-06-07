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В Ираке заявили о падении БПЛА в центре страны после иранских ударов по Израилю

Губернатор иракской провинции Кербела Насыф аль-Хаттаби не уточнил, какому государству принадлежал рухнувший дрон, а также причину его крушения.

КАИР, 7 июня. /ТАСС/. Неопознанный беспилотник упал в центральной части Ирака на фоне ударов Ирана по Израилю. Об этом сообщил губернатор иракской провинции Кербела Насыф аль-Хаттаби.

«Появившаяся в некоторых СМИ информация о якобы крушении пассажирского самолета в Кербеле не соответствует действительности. Упавшим на территории провинции объектом был БПЛА», — приводит его слова агентство INA. Губернатор не уточнил, какому государству принадлежал рухнувший дрон, а также причину его крушения.

Ранее израильские военные зафиксировали запуск ракет с территории Ирана. Это произошло после того, как 7 июня ВВС Израиля нанесли удар по объекту шиитской организации «Хезболлах» в пригороде Бейрута. По версии израильской стороны, это было сделано в ответ на обстрелы территории еврейского государства отрядами «Хезболлах». Власти Ирана ранее предупреждали, что в случае удара Израиля по Бейруту дадут ответ.

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