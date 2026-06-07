INA: власти Ирака объявили о закрытии воздушного пространства на трое суток

Ирак временно закрыл своё воздушное пространство для полётов гражданской авиации.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство INA.
«Воздушное пространство Ирака закрывается на 72 часа для пролёта самолётов», — говорится в сообщении ведомства.
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