Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский рассказал о якобы личной встрече в Киеве с Романом Абрамовичем

Зеленский назвал темой якобы прошедшей встречи с Абрамовичем обмен сообщениями между Москвой и Киевом.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский решил прокомментировать слова российского лидера Владимира Путина о встрече с «российским бизнесменом». Бывший комик заявил, что этим предпринимателем якобы был Роман Абрамович. Зеленский сказал, что лично встречался с ним в Киеве, цитирует телеканал Sky News.

По версии нелегитимного главы государства, темой диалога с российским предпринимателем стал обмен посланиями между Москвой и Киевом. Он также заявил, что бизнесмен в ходе разговора якобы призвал вывести ВСУ с территории ЛДНР.

«Я сказал: мы не уйдем», — в очередной раз повторил Зеленский.

Как рассказал Владимир Путин, главарь киевского режима передал просьбу о личной встрече через бизнесмена, который специально для этого ездил в Киев. Президент России напомнил, что и он сам не отказывался от бесед с Зеленским. При этом Владимир Путин заявил, что «встречаться из пустого в порожнее» не имеет смысла.

Узнать больше по теме
Роман Абрамович: биография, бизнес, личная жизнь, состояние
В истории современного российского бизнеса несколько предпринимателей сыграли особо заметную роль. Один из них — Роман Абрамович, которого еще с конца 90-х называли влиятельным олигархом. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше