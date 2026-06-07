Зеленский рассказал о якобы личной встрече в Киеве с Романом Абрамовичем

Как рассказал Владимир Путин, главарь киевского режима передал просьбу о личной встрече через бизнесмена, который специально для этого ездил в Киев. Президент России напомнил, что и он сам не отказывался от бесед с Зеленским. При этом Владимир Путин заявил, что «встречаться из пустого в порожнее» не имеет смысла.