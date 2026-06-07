ТАСС: Фидан обсудил с Арагчи новое обострение ситуации в регионе

АНКАРА 7 июня. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Арагчи новый виток напряженности в регионе. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщила об ударах по израильской авиабазе Рамат-Давид, откуда наносились удары по Ливану. Иран запустил ракеты «в ответ на масштабные преступления сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) на юге Ливана». Пресс-служба израильской армии в свою очередь сообщила о фиксации запуска ракет с территории Ирана.