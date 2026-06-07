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ТАСС: Фидан обсудил с Арагчи новое обострение ситуации в регионе

В ходе разговора обсуждались напряженность в регионе и состояние дел в контексте продолжающихся переговоров между Ираном и США, сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

АНКАРА 7 июня. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с иранским коллегой Аббасом Арагчи новый виток напряженности в регионе. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 7 июня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе разговора обсуждались сегодняшняя напряженность в регионе и состояние дел в контексте продолжающихся переговоров между Ираном и США», — сообщил собеседник.

Ранее пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщила об ударах по израильской авиабазе Рамат-Давид, откуда наносились удары по Ливану. Иран запустил ракеты «в ответ на масштабные преступления сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС) на юге Ливана». Пресс-служба израильской армии в свою очередь сообщила о фиксации запуска ракет с территории Ирана.

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