ТАСС: Фидан обсудил с Арагчи новое обострение ситуации в регионе

«Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 7 июня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. В ходе разговора обсуждались сегодняшняя напряженность в регионе и состояние дел в контексте продолжающихся переговоров между Ираном и США», — сообщил собеседник.