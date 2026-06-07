Арагчи обсудил с главами МИД четырех стран нарушение Израилем перемирия в Ливане

БЕЙРУТ, 7 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи обсудил в ходе телефонных разговоров с главами МИД Великобритании, Катара, Турции и Франции, а также командующим армией Пакистана обстановку в регионе и реакцию исламской республики на нарушение Израилем режима прекращения огня в Ливане.
«Аббас Арагчи обсудил последние региональные события в отдельных телефонных разговорах с министрами иностранных дел Великобритании и Турции Иветт Купер и Хаканом Фиданом, а также командующим пакистанской армией фельдмаршалом Асимом Муниром после реакции Ирана на неоднократные нарушения режима прекращения огня в Ливане со стороны сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС)», — говорится в Telegram-канале главы иранского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, Арагчи в ходе телефонных звонков проконсультировался с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани «относительно ответных мер Исламской Республики Иран на неоднократные нарушения режима прекращения огня на ливанском фронте со стороны сионистского режима и последних региональных событий».