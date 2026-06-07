Арагчи обсудил с главами МИД четырех стран нарушение Израилем перемирия в Ливане

«Аббас Арагчи обсудил последние региональные события в отдельных телефонных разговорах с министрами иностранных дел Великобритании и Турции Иветт Купер и Хаканом Фиданом, а также командующим пакистанской армией фельдмаршалом Асимом Муниром после реакции Ирана на неоднократные нарушения режима прекращения огня в Ливане со стороны сионистского режима (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС)», — говорится в Telegram-канале главы иранского внешнеполитического ведомства.