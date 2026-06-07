Трамп попросит Нетаньяху не атаковать Иран в ответ на удары по Израилю

«Мы можем достичь мира через 3 тыс. лет», — сказал американский президент в разговоре с KAN News. По его словам, израильская сторона «достаточно отреагировала, большего не нужно».
Он также призвал Иран вернуться к переговорам. Комментируя удары Ирана изданию Axios, господин Трамп заявил, что стороны «очень близки к окончательному соглашению с Ираном».
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