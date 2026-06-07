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Трамп попросит Нетаньяху не атаковать Иран в ответ на удары по Израилю

Президент США Дональд Трамп попросит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану. Об этом сообщил телеканал N12. По его словам, последние удары Тегерана «никому не причинили вреда».

Президент США Дональд Трамп попросит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответные удары по Ирану. Об этом сообщил телеканал N12. По его словам, последние удары Тегерана «никому не причинили вреда».

«Мы можем достичь мира через 3 тыс. лет», — сказал американский президент в разговоре с KAN News. По его словам, израильская сторона «достаточно отреагировала, большего не нужно».

Он также призвал Иран вернуться к переговорам. Комментируя удары Ирана изданию Axios, господин Трамп заявил, что стороны «очень близки к окончательному соглашению с Ираном».

Накануне Иран атаковал Израиль в ответ на удары ЦАХАЛа по Ливану. В северной части страны звучали сирены. Были запрещены массовые мероприятия.

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