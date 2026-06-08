País: Евросоюз начал подбирать государства для лагерей депортации мигрантов

Европейский союз начал поиск стран, готовых разместить на своей территории центры депортации мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища.
Об этом сообщает газета El País со ссылкой на источники.
По данным издания, несколько европейских правительств параллельно ведут переговоры с потенциальными партнёрами за пределами Евросоюза.
Как отмечает газета, Нидерланды, Дания, Австрия, Италия и другие сторонники жёсткой миграционной политики намерены перейти от разработки правовой базы к поиску конкретных государств для размещения таких центров.
По информации источников в европейских структурах, рассматриваются соглашения со странами Африки и других регионов.
В обмен им могут предложить финансирование, экономическое сотрудничество или визовые послабления.
Pais подчёркивает, что новая политика отражает изменение миграционного курса Евросоюза. Основной акцент всё больше смещается в сторону депортации мигрантов, усиления контроля внешних границ и взаимодействия с третьими странами.
Ранее в новой антитеррористической стратегии администрации президента США Дональда Трампа говорилось, что бесконтрольная массовая миграция в европейские страны стала удобным каналом для переброски террористов.