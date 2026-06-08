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Tasnim: звук взрыва в Тебризе был тестом ПВО, атаки на аэропорт не было

Громкий звук, услышанный в аэропорту иранского города Тебриз, был связан с тестированием систем противовоздушной обороны, никакой атаки на аэропорт не происходило.

Громкий звук, услышанный в аэропорту иранского города Тебриз, был связан с тестированием систем противовоздушной обороны, никакой атаки на аэропорт не происходило.

Об этом проинформировало агентство Tasnim.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о звуках, похожих на взрывы, в районе воздушной гавани. Однако журналисты не подтвердили сведения об атаках.

«По результатам проверок, звук, услышанный в аэропорту Тебриза, был тестом противовоздушной обороны, и никакой атаки на этот аэропорт не происходило», — говорится в заявлении.

Ранее Ирак временно закрыл своё воздушное пространство для полётов гражданской авиации.