Tasnim: звук взрыва в Тебризе был тестом ПВО, атаки на аэропорт не было

Громкий звук, услышанный в аэропорту иранского города Тебриз, был связан с тестированием систем противовоздушной обороны, никакой атаки на аэропорт не происходило.
Об этом проинформировало агентство Tasnim.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о звуках, похожих на взрывы, в районе воздушной гавани. Однако журналисты не подтвердили сведения об атаках.
«По результатам проверок, звук, услышанный в аэропорту Тебриза, был тестом противовоздушной обороны, и никакой атаки на этот аэропорт не происходило», — говорится в заявлении.
Ранее Ирак временно закрыл своё воздушное пространство для полётов гражданской авиации.