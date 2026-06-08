Девять человек получили повреждения в перестрелке недалеко от базы сборной Англии в США перед ЧМ-2026

В США несколько человек получили ранения в перестрелке недалеко от базы сборной Англии по футболу.
Как сообщает The Athletic, инцидент произошёл в Канзас‑Сити, штат Миссури, где будет базироваться сборная Англии во время ЧМ‑2026.
Правоохранительные органы были вызваны в связи с сообщениями об инциденте в нескольких минутах езды от базы и отеля.
Несколько женщин получили ранения и были доставлены в больницу. Ещё шесть человек обратились с травмами.
Ранее сообщалось, что два ведущих игрока сборной Англии не поедут на чемпионат мира — 2026.