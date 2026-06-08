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Девять человек получили повреждения в перестрелке недалеко от базы сборной Англии в США перед ЧМ-2026

В США несколько человек получили ранения в перестрелке недалеко от базы сборной Англии по футболу.

В США несколько человек получили ранения в перестрелке недалеко от базы сборной Англии по футболу.

Как сообщает The Athletic, инцидент произошёл в Канзас‑Сити, штат Миссури, где будет базироваться сборная Англии во время ЧМ‑2026.

Правоохранительные органы были вызваны в связи с сообщениями об инциденте в нескольких минутах езды от базы и отеля.

Несколько женщин получили ранения и были доставлены в больницу. Ещё шесть человек обратились с травмами.

Чемпионат мира пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Сборная Англии на групповом этапе сыграет с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Ранее сообщалось, что два ведущих игрока сборной Англии не поедут на чемпионат мира — 2026.

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