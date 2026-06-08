Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп попросит Нетаньяху не отвечать на удары Ирана

Президент США Дональд Трамп намерен обратиться к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой воздержаться от ответных ударов по Ирану. Об этом информирует телеканал N12. Как отмечается в сообщении, последние атаки со стороны Тегерана «никому не причинили вреда».

Источник: Reuters

«Мы можем достичь мира через 3 тыс. лет», — заявил американский лидер в беседе с KAN News. По его словам, израильская сторона «достаточно отреагировала, большего не нужно».

Кроме того, Трамп призвал Иран вернуться к переговорам. В комментарии изданию Axios, касающемся ударов Ирана, он указал, что стороны «очень близки к окончательному соглашению с Ираном».

Ранее Иран нанес удар по Израилю в ответ на действия ЦАХАЛа в Ливане. В северных районах страны были активированы сирены, а также введен запрет на проведение массовых мероприятий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше