Politico: Франция и Кипр подпишут договор о размещении войск на острове

Против соглашения выступила администрация северной — турецкой — части острова. По мнению турецкой стороны острова, появление французских войск нарушит права киприотов-турок, изменит баланс сил и усилит напряженность. Там также подчеркнули, что Республика Кипр не имеет права подписывать подобные соглашения от имени всего острова.