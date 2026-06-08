«Россети» планируют привлечь 300 миллиардов рублей на рефинансирование

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. «Россети» планируют в 2026 году привлечь 300 миллиардов рублей долговых средств на рефинансирование и 180 миллиардов рублей новых средств через облигации, заявил журналистам на ПМЭФ-2026 гендиректор компании Андрей Рюмин.
«Планируем привлечь порядка 300 миллиардов рублей на рефинансирование и новое заимствование в районе 180 миллиардов рублей. В первую очередь мы рассматриваем облигационные инструменты, валютные риски брать не готовы», — сказал он.
Рюмин добавил, что общий долг в среднем по группе не должен подниматься выше 1 триллиона рублей.
Также он рассказал, что сегодня показатель долговой нагрузки по группе (соотношение долг/EBITDA) не превышает 2. «Это комфортный для нас показатель, который позволяет дополнительно привлекать средства и достаточно комфортно себя чувствовать на длинном горизонте. У нас есть дочерние компании, которые завершили год с показателем долг/EBITDA в пределах 0,5, а есть с показателем 5 — “Россети Сибирь”, например», — пояснил гендиректор.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.