«Россети» планируют привлечь 300 миллиардов рублей на рефинансирование

Также он рассказал, что сегодня показатель долговой нагрузки по группе (соотношение долг/EBITDA) не превышает 2. «Это комфортный для нас показатель, который позволяет дополнительно привлекать средства и достаточно комфортно себя чувствовать на длинном горизонте. У нас есть дочерние компании, которые завершили год с показателем долг/EBITDA в пределах 0,5, а есть с показателем 5 — “Россети Сибирь”, например», — пояснил гендиректор.