Британия, Франция и ФРГ будут вместе производить дальнобойное оружие для Украины

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Великобритания, Франция и ФРГ усилят сотрудничество друг с другом для производства дальнобойных систем вооружений для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «евротройки», распространенном после переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне.
«Лидеры подчеркнули срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные вооружения и дальнобойные системы вооружений, чтобы поддержать будущую устойчивость Вооруженных сил Украины», — сказано в тексте.