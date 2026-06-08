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Британия, Франция и ФРГ будут вместе производить дальнобойное оружие для Украины

Лидеры стран также подчеркнули срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные вооружения, говорится в совместном заявлении.

ЛОНДОН, 8 июня. /ТАСС/. Великобритания, Франция и ФРГ усилят сотрудничество друг с другом для производства дальнобойных систем вооружений для Украины. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров «евротройки», распространенном после переговоров с Владимиром Зеленским в Лондоне.

«Лидеры подчеркнули срочную необходимость нарастить производство перехватчиков и совместно разрабатывать противоракетные вооружения и дальнобойные системы вооружений, чтобы поддержать будущую устойчивость Вооруженных сил Украины», — сказано в тексте.