Новости СВО 8 июня: Штурм Константиновки, ВС РФ отсекли Иволжанское и берут Бачевск, паника ВСУ у Пятиполья, Зеленский клянчит ПВО у Лондона

— Кольцо сжимается с трёх сторон — с востока, запада и юга. Бои идут в центре и у железнодорожной станции. Параллельно — дочистка южных микрорайонов: Южный, Солнечный, высоты «Семь Ветров». Единой обороны в городе больше нет. Она разваливается на изолированные карманы, в которые наши заходят с разных направлений. Сценарий — покровский, почерк узнаваемый, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.