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Иранские ракеты готовы к немедленному запуску в случае военного ответа Израиля

Значительное количество иранских ракет готово к немедленному запуску, если Израиль даст вооружённый ответ.

Значительное количество иранских ракет готово к немедленному запуску, если Израиль даст вооружённый ответ.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

По словам военного источника, в случае израильского ответа следующий раунд пусков будет более масштабным, а ракеты направят на более широкий список целей.

«Иран готов начать широкомасштабную битву в случае ответа Израиля, и израильтяне должны принять это предупреждение к сведению», — заявил собеседник агентства.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак по территории Ливана.

Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.

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