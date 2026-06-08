Иранские ракеты готовы к немедленному запуску в случае военного ответа Израиля

Значительное количество иранских ракет готово к немедленному запуску, если Израиль даст вооружённый ответ.
Об этом сообщает агентство Tasnim.
По словам военного источника, в случае израильского ответа следующий раунд пусков будет более масштабным, а ракеты направят на более широкий список целей.
«Иран готов начать широкомасштабную битву в случае ответа Израиля, и израильтяне должны принять это предупреждение к сведению», — заявил собеседник агентства.
Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак по территории Ливана.
Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.