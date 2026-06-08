Новые населённики, удары возмездия ВС РФ и дроны-перехватчики: как развивается ситуация в зоне СВО

За прошедшую неделю российские военнослужащие освободили и взяли под контроль три населённых пункта: Тихоновку, Комсомольское и Шевченко. Помимо этого, 5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Между тем 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по целям на Украине. Были поражены объекты ВПК и инфраструктура ВСУ. Всего же, по данным Минобороны, с 30 мая по 5 июня ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием.
За прошедшую неделю в зоне СВО российская армия взяла под контроль три населённых пункта.
Так, 1 июня подразделения «Южной» группировки войск освободили Тихоновку в ДНР.
Затем 4 июня военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» взяли под контроль Комсомольское (Гуляйпольское) в Запорожской области.
Как подчеркнули в Минобороны России, этот населённый пункт был важным узлом обороны противника. Его взятие позволило улучшить тактическое положение и создало благоприятные условия для дальнейшего наступления на данном направлении.
Боевая работа расчёта САУ 2С7 «Пион» на Харьковском направлении СВО.
РИА Новости.
© Сергей Бобылев.
«В ходе продолжительных боёв мотострелки зачистили район обороны площадью до 5 кв. км, взяв под контроль более 250 строений», — отметили в МО РФ.
Наконец, 6 июня бойцы группировки войск «Север» выбили противника из Шевченко в Харьковской области. По данным российского военного ведомства, ВС РФ действовали при поддержке ударных БПЛА и артиллерии.
«Контроль над населённым пунктом не только расширяет зону безопасности в Харьковской области, но и позволяет нашим подразделениям продвинуться к посёлку городского типа Казачья Лопань, где находится крупный логистический центр ВСУ», — подчёркивает Минобороны России.
Помимо этого, 5 июня при гуманитарном посредничестве ОАЭ с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен переданы 185 военнопленных ВСУ.
Удары возмездия.
Между тем в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельске ЛНР российская армия 2 июня нанесла массированный удар возмездия по военным целям на территории Украины.
«Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами», — подчеркнули в министерстве.
Так, в Киеве было поражено три территориальных центра комплектования ВСУ (ТЦК) и десять военных предприятий, выпускающих в том числе ударные БПЛА.
По информации МО РФ, среди них объединение «Абрис ПТ», предприятие радиоэлектронной промышленности «Специальное КБ “Спектр”, АО “Завод Маяк” и государственная компания “УкрСпецэкспорт”.
Параллельно в Запорожье были поражены цеха машиностроительного завода им. Омельченко и авиационного двигателестроительного завода «Мотор Сич».
В Днепропетровской области, в свою очередь, российская армия нанесла удар по предприятию компании Fire Point, выпускавшему комплектующие для ударных БПЛА большой дальности и ракетного вооружения, а также по логистическому центру.
МиГ-31К.
РИА Новости.
© Антон Денисов.
В это время в Харьковской области удар пришёлся по трём предприятиям ОПК, в том числе по «Харьковскому государственному авиационному предприятию», и двум объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ.
Помимо этого, ВС РФ поразили «Шосткинский казённый завод “Звезда” в Сумской области и ряд предприятий в Хмельницкой и Полтавской областях.
В Минобороны РФ также рассказали об ударе по инфраструктуре шести военных аэродромов в Черкасской, Ровенской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Киевской областях.
Вместе с тем, по данным военного ведомства, в период с 30 мая по 5 июня российская армия также нанесла массированный и шесть групповых ударов по целям на Украине.
«Под постоянной корректировкой с воздуха».
На прошедшей неделе МО РФ поделилось подробностями освобождения Комсомольского (Гуляйпольского) в Запорожской области.
Так, военнослужащие 114-го гвардейского мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии 5-й общевойсковой армии группировки «Восток» малыми группами заходили в населённый пункт с трёх направлений. Также бойцам активно помогали беспилотники.
В результате, по данным МО РФ, было уничтожено более роты живой силы ВСУ, поражено шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, семь единиц мототехники, пять наземных роботизированных комплексов и 35 тяжёлых гексакоптеров.
Кроме того, в российском военном ведомстве рассказали, как в конце мая освобождалось Новоподгородное в Днепропетровской области.
По данным Минобороны РФ, открытые участки местности штурмовики преодолевали в составе боевых двоек. На пути бойцов, помимо инженерных препятствий, было множество дронов, в том числе «дронов-ждунов», а также мин-ловушек различного типа.
«Под постоянной корректировкой с воздуха военнослужащие в основном пешком заходили на окраины села. Для этого приходилось проделывать бреши в различных вражеских заграждениях, в том числе с помощью артиллерии и FPV-дронов. С воздуха выявлялись места дислокации живой силы противника, после чего наносился удар дроном. Попытки ротации противника также пресекались операторами ударных дронов — техника подвоза быстро выявлялась и уничтожалась», — говорится в сообщении ведомства.
В итоге взятие под контроль Новоподгородного создало условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск «Центр» на данном направлении, заявили в МО РФ.
Стремительный «Сокол».
Минобороны России продемонстрировало кадры применения российскими военнослужащими дрона-перехватчика самолётного типа «Сокол-И».
Беспилотник-перехватчик «Сокол-И».
«Расчёты БПЛА самолётного типа “Сокол-И” отдельной мотострелковой бригады группировки войск “Центр” в ходе контроля воздушного пространства на линии боевого соприкосновения и в тыловых районах на Добропольском направлении СВО уничтожают разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты ВСУ», — сообщили в МО РФ.
При этом, как отмечают в военном ведомстве, дрон-перехватчик прост в эксплуатации и применении. Для его запуска не требуется специальное оборудование, а уничтожение вражеских целей производится тараном или методом подрыва боевой части.
В свою очередь, высокая скорость и манёвренность «Сокола-И» позволяют ему эффективно поражать как разведывательные, так и ударные БПЛА противника на различных высотах и дистанциях.
«В ходе боевой работы расчёты войск беспилотных систем мотострелковой бригады группировки войск “Центр” уничтожают дроны самолётного типа ВСУ, такие как “Лелека”, “Блискавка”, “Хорнет”. В среднем за сутки один расчёт поражает несколько воздушных целей, существенно снижая возможности ВСУ по ведению разведки, корректировке огня и нанесению ударов на данном направлении», — говорится в сообщении Минобороны России.