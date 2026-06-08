За прошедшую неделю российские военнослужащие освободили и взяли под контроль три населённых пункта: Тихоновку, Комсомольское и Шевченко. Помимо этого, 5 июня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 185 российских военнослужащих. Между тем 2 июня ВС РФ нанесли массированный удар возмездия по целям на Украине. Были поражены объекты ВПК и инфраструктура ВСУ. Всего же, по данным Минобороны, с 30 мая по 5 июня ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием.