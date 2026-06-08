Забег Нагорного на руках, полёт Кнороз и достижение Данилова: чем запомнилась Неделя лёгкой атлетики

«Международные соревнования — это всегда интересно, но нужно быть к ним готовым. Спортсмены из других стран уже знакомы с атмосферой крупнейших стартов, а мы — нет. Даже сейчас, когда об этом просто думаешь, это вызывает волнение. Очень не хватает регалий, классовости. Когда других спортсменок объявляют: чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр… А у нас просто: Осипова, мастер спорта. Вот этого не хватает. Думаю, я психологически готова к участию в соревнованиях, если нас сейчас допустят», — отметила Осипова.