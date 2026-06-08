Забег Нагорного на руках, полёт Кнороз и достижение Данилова: чем запомнилась Неделя лёгкой атлетики

В Москве завершилась Неделя лёгкой атлетики. Мероприятие стартовало с Мемориала братьев Знаменских, одним из самых ярких событий которого стал фантастический результат Алексея Данилова на дистанции 400 метров. В свою очередь, Полина Кнороз в рамках Дня прыжков преодолела планку 4,87 и установила новый личный рекорд. Традиционно особенное внимание привлекли шоу-забеги на Никольской улице. У фигуристов равных не оказалось Ивану Букину, а у бывших спортсменов поразил Никита Нагорный, преодолевший все 60 метров на руках.
Масштабная «Неделя лёгкой атлетики» с каждым годом объединяет всё больше стран, спортсменов, красочных локаций и ярких мероприятий. На этот раз соревнования стартовали 5 июня в «Лужниках» с Мемориала братьев Знаменских — одного из старейших и престижнейших турниров страны, а продолжились красочными шоу в других точках столицы.
19-летний Алексей Данилов из Воронежа выдал невероятный забег на дистанции 400 метров. С результатом 44,69 секунды он не только одержал победу, опередив на финише Аммара Исмаила Яхью Ибрагима всего на 0,02 сек., но показал второй результат сезона в Европе, совсем немного уступив своему же рекорду России (44,56).
После финиша молодой спортсмен ещё долго не мог прийти в себя — не столько от нагрузки, сколько от внимания.
«Мне плохо потому, что мне не дали нормально очистить свой организм. Меня сразу начали туда-сюда дёргать. Нельзя было отдышаться, попить нормально. Я понимаю, что каждый хочет со мной сфотографироваться», — прокомментировал Данилов свой успех Telegram-каналу «Голый спорт».
У женщин на аналогичной дистанции не было равных олимпийской чемпионке-2024 Марилейди Паулино из Доминиканской Республики, показавшей результат 49,89 сек. Россиянка Полина Ткалич осталась лишь пятой, но на финише не выглядела расстроенной.
«Было очень классно, прикольно, необычно. Все спортсменки — сильные. Буквально уровень мирового полуфинала-финала. Хочется, чтобы таких стартов проводилось побольше», — отметила она в интервью пресс-службе ВФЛА.
Ярким получилось противостояние на классической стайерской дистанции 10 000 м — россиянин Владимир Никитин месяц назад в Казани побил рекорд страны в марафоне, но на этот раз эфиоп Эйоб Симегн оказался быстрее и выносливее.
На 100 метрах у женщин быстрейшей стала бразильянка Ана Каролина Азеведо, преодолевшая дистанцию за 11,01 сек. Наталья Комбарова показала лучший результат в карьере на этой дистанции (11,19), но довольствовалась бронзой.
В свою очередь, уроженка Тулы Екатерина Реньжина установила личный рекорд на 800 м и стала лучшей в сезоне на родине. А Фёдор Иванов вновь подтвердил статус главного российского барьериста, уверенно выиграв забег на 400 м с барьерами с результатом 48,77 сек. Ближайший преследователь Владимир Лысенко уступил ему почти полторы.
Соревнования продолжились на следующий день грандиозным шоу в самом центре Москвы — главной ареной стала Никольская. Старты на пешеходной улице уже превратились в визитную карточку «Недели лёгкой атлетики» благодаря невероятной атмосфере.
Помимо обычных забегов на 60 м и 60 м с барьерами состоялись звёздные. Настоящий фурор произвёл Никита Нагорный. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике под шквал аплодисментов преодолел дистанцию на руках. Рядом бежали ещё один прославленный гимнаст Артур Далалоян, который в итоге занял первое место, и экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов.
«Конечно, с удовольствием согласился принять участие. Мероприятие в центре Москвы, знаменитые ребята. Я в детстве тоже занимался лёгкой атлетикой. За время, что играл в футбол, сколько пробежал — наверное, за жизнь никто не пробежал. Если бы мы бежали по-серьёзному, я бы, наверное, остался в середине дорожки. Получился дружеский забег, очень рад, что стал вторым», — поделился эмоциями Тихонов.
В другом, не менее ярком шоу-забеге участвовали только фигуристы. Танцор на льду Иван Букин показал, что умеет быстро передвигаться не только на коньках, но и в кроссовках, и опередил старших товарищей — Евгения Плющенко и Илью Авербуха.
Состоялся и забег с участием комиков — Фила Воронина, Игоря Джабраилова и Ивана Абрамова. Первым финишную черту пересёк Воронин, вторым оказался Джабраилов, вышедший на старт в футболке «Спартака», а третьим — Абрамов. В микст-зоне артисты много шутили. Особенно преуспел Джабраилов, признавшийся, что накануне у него был «день питания», поскольку коллеги накормили его обещаниями поддаваться на дорожке, но слов не сдержали.
Что касается спортивных результатов, то здесь стоит отметить «дуэли» барьеристов. У мужчин на 60 м первенствовал эквадорец Маркос Эррера (7,58), который, таким образом, взял реванш у Матвея Герасимова за поражение на Мемориале Знаменских на олимпийской дистанции 110 м. У девушек Дарья Осипова взяла золото на 60 м, повторив личный рекорд (7,96).
«Международные соревнования — это всегда интересно, но нужно быть к ним готовым. Спортсмены из других стран уже знакомы с атмосферой крупнейших стартов, а мы — нет. Даже сейчас, когда об этом просто думаешь, это вызывает волнение. Очень не хватает регалий, классовости. Когда других спортсменок объявляют: чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, участница Олимпийских игр… А у нас просто: Осипова, мастер спорта. Вот этого не хватает. Думаю, я психологически готова к участию в соревнованиях, если нас сейчас допустят», — отметила Осипова.
Впрочем, Никольскую посетили не только спортсмены, но и высокопоставленные иностранные чиновники. В частности, генеральный секретарь Федерации лёгкой атлетики Сербии Слободан Бранкович.
«Для меня почётно находиться на Неделе лёгкой атлетики в Москве и наблюдать за великолепными соревнованиями, где состязаются замечательные российские атлеты. Сербия и Россия — дружественные страны, россияне — дружественные для нас спортсмены. Я очень хочу, чтобы в ближайшее время их вернули на международную арену. Это повысит уровень соревнований в целом. Нам это будет приятно, поскольку они наши друзья. Уровень ваших атлетов остаётся очень высоким. На Мемориале Знаменских мы увидели прекрасные выступления. Будем надеяться, что этот уровень как был высоким, так и продолжит повышаться дальше», — сказал Бранкович.
Завершилась Неделя лёгкой атлетики «битвой над Москвой-рекой» — на смотровой площадке Воробьёвых гор прошёл День прыжков. Несмотря на жару, посмотреть на лучших отечественных и белорусских прыгунов пришло внушительное количество людей.
В двух дисциплинах борьбы не получилось — свой высокий класс продемонстрировали те, кто и должен был: в прыжках с шестом у женщин — Полина Кнороз, в высоте у мужчин — Данил Лысенко. Эти атлеты сегодня без преувеличения входят в мировую элиту.
Кнороз пытались составить конкуренцию Татьяна Калинина и Ирина Михайлова. Но первая не смогла преодолеть 4,60, а вторая сошла ещё на 4,50. Полина сходу взяла 4,60 и 4,70, а затем соревновалась только сама с собой. Сначала легко преодолела 4,80, а потом решила замахнуться на личный рекорд — и с третьей попытки взяла 4,87. В общении с журналистами она не скрывала радости.
«Рассчитывала ли, что удастся взять 4,87? Честно — нет. Показать такой результат на втором старте летнего сезона — очень круто! Я рада, что наконец-то перепрыгнула сестёр Молл! Они топ-1 и топ-2 в мировом рейтинге, и вот Полина их догнала и перегнала! Надеюсь, они в ближайшее время мой результат не превзойдут. Безусловно, атмосфера сыграла свою роль. Отличная организация, шикарная локация и замечательные зрители, которые давали свою энергетику. Я действительно очень старалась порадовать болельщиков. Нами с тренером была проделана колоссальная работа — и физическая, и техническая. Это сыграло ключевую роль», — призналась Кнороз.
Не нашлось реальных конкурентов и у Лысенко. Минувшей зимой он показал лучший результат года на турнире в Челябинске — 2,33. На Воробьёвых горах при поддержке супруги Лысенко уверенно взял 2,30 и 2,32. Следом за Данилом расположились Степан Веткин (2,26) и Матвей Тычинкин (2,23).
«Было ощущение, что можно взять эту высоту, но, к сожалению, не вышло. Считаю, мы идём правильно, делаем качественную работу, но есть куда двигаться. Больше доволен результатом 2,32, чем общей победой. Ну и атмосфера очень крутая», — сказал Лысенко.
В мужских прыжках с шестом настоящий фурор произвёл тот, для кого эта дисциплина не родная и не основная — многоборец Степан Кекин. Именно он с результатом 5,60 опередил всех конкурентов. Второе место занял Михаил Шмыков (5,40), третье — Захар Бугаенко (5,30). После окончания турнира Степан шутил, что теперь ему будет неудобно смотреть в глаза коллегам. Интересно, что перед своими попытками Кекин разминался в шикарной шляпе. Это оценили и публика, и ведущий.
«Я сегодня насчёт результата сильно не переживал, думал приехать просто потренироваться. Мне очень нравится выступать с сильными ребятами. Шест — не самый сложный для меня вид. Судя по результату, сегодня всё получилось. Что касается моей шляпы — купил её в Китае и рад, что она всем понравилась. Спасла меня от жары. Я её впервые надел на соревнования, и, получается, она принесла удачу» — признался Кекин.
У женщин победу в прыжках в высоту одержала Кристина Королёва с результатом 1,92. Второе место разделили белоруски Елизавета Валуева и Карина Таранда — обе показали 1,90, но Валуева опередила соотечественницу по количеству попыток.
Резюмируя, Неделя лёгкой атлетики прошла на высоком уровне и показала: несмотря на изоляцию, в некоторых дисциплинах наши атлеты не просто конкурентоспособны, а могут демонстрировать результаты на уровне лучших в мире. В других есть над чем поработать. Главное, соревновательные дни собрали огромное количество болельщиков и стали важнейшей вехой в только-только стартовавшем летнем сезоне.