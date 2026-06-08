Axios: Трамп попросил Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану

«Трамп сказал мне, что попросит Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану», — написал Равид в социальной сети X.
Позже журналист уточнил, что Трамп уже поговорил с главой израильского правительства, сославшись на неназванного чиновника.
Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак на территорию Ливана.
Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.