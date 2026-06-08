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Axios: Трамп попросил Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от удара по Ирану, сообщил журналист Axios Барак Равид.

Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху воздержаться от удара по Ирану, сообщил журналист Axios Барак Равид.

«Трамп сказал мне, что попросит Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану», — написал Равид в социальной сети X.

Позже журналист уточнил, что Трамп уже поговорил с главой израильского правительства, сославшись на неназванного чиновника.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что целью ударов Ирана стала израильская авиабаза Рамат-Давид, которая, по версии Тегерана, использовалась для атак на территорию Ливана.

Гостелерадиокомпания Kan сообщила, что израильское руководство собирается ответить на ракетный обстрел, совершённый Ираном.

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