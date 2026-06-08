«Страна»: Украина приостановила реализацию сделки по недрам с США

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Администрация Владимира Зеленского дала негласное указание приостановить выполнение сделки между Киевом и Вашингтоном о разработке американскими компаниями полезных ископаемых на украинской территории. Об этом сообщило украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в добывающей промышленности Украины.
«Уже несколько месяцев никакого движения по ней (ресурсной сделке — прим. ТАСС) фактически нет. После того, как отношения между Зеленским и [президентом США Дональдом] Трампом окончательно испортились, в офисе [Зеленского] дали команду притормозить», — сообщил источник издания. Он добавил, что потенциальные инвесторы в США тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине.
По словам собеседника издания, главный интерес Зеленского и его администрации в «ресурсной сделке» с США заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Они надеялись, что тот продолжит военную и финансовую помощь Киеву, подавая это как американские взносы в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль Украины. Однако источник отмечает, что этот расчет не оправдался, так как хозяин Белого дома согласился поставлять Киеву оружие только за деньги, выделяемые странами Европы.
«Соответственно, пропал интерес и у украинских властей как-то продвигать эту сделку. Наоборот — был дан сигнал по всей вертикали особого содействия не оказывать и максимально все тормозить. Прямо об этом никто не говорит, конечно, чтоб не ссориться с Трампом, но установка дана вполне конкретная», — заявил источник издания. По его словам, в Киеве параллельно изучают вопрос привлечения для разработки ресурсов европейских инвесторов.
В начале года на Украине был проведен конкурс по крупному месторождению лития Добра в Кировоградской области, победителем которого стал консорциум с участием друга Трампа миллиардера Рональда Лаудера. Однако вскоре результаты конкурса были оспорены на Украине через суд, отмечает издание.
30 апреля 2025 года США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Многие СМИ и депутаты Верховной рады высказали недовольство условиями сделки, отмечая, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, а также не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее 8 мая того же года Рада ратифицировала соглашение с США. В рамках сделки, в частности, был создан двусторонний инвестиционный фонд, в который Киев обязывался вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках.