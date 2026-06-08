30 апреля 2025 года США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Многие СМИ и депутаты Верховной рады высказали недовольство условиями сделки, отмечая, что документ означает потерю Киевом части экономического суверенитета, а также не включает гарантии безопасности, о которых так много говорили в офисе Зеленского. Кроме того, парламентарии возмущались тем, что Раде не представили два дополнительных документа, которые упоминаются в тексте основного соглашения. Тем не менее 8 мая того же года Рада ратифицировала соглашение с США. В рамках сделки, в частности, был создан двусторонний инвестиционный фонд, в который Киев обязывался вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках.